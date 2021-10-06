Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 12 участках

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 приборы будут следить за обстановкой на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), ул. Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), 19-м км МКАД (90 км/ч), ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).

А с 20.00 до 03.00 мобильные контролеры включат на ул. Московской, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч), а также со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-