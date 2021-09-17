Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 13 участках

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске работают на 13 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telagram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 7.30 до 19.30 датчики включены на пр.Жукова, 17 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 системы контроля скорости будут работать на МКАД, 53-м км (90 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 датчики будут следить за дорожным движением на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-