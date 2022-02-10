Мобильные датчики проконтролируют скорость в 12 местах Минска

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 12 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики проконтролируют скорость на улицах Маяковского, 24 (60 км/ч), Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), Орловской, 80 (60 км/ч), Академической, 30 (60 км/ч), Казинца, 49 (60 км/ч), Денисовской в районе пересечения с переулком Соколянским (60 км/ч), Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), по проспектам Партизанскому, 75 (60 км/ч), Независимости, 156 (80 км/ч), Пушкина, 70А (60 км/ч), а также на 36-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные датчики будут работать по проспекту Независимости, 99 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-