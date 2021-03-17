Мобильные датчики сегодня будут фиксировать скоростные нарушения на 6 участках в Минске

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля будут фиксировать скоростные нарушения сегодня на шести участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 3.00 мобильные системы будут контролировать ситуацию на ул.Орловской, 80 и Игуменском тракте, 30, где действует ограничение скорости 60 км/ч, а также на 53-м и 41-м км МКАД (90 км/ч).

На пр.Независимости, 156 (80 км/ч) и 99 (60 км/ч) датчики будут работать с 19.30 до 2.30.

В Госавтоинспекции просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. По прогнозам синоптиков, в Минске сегодня ожидаются небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Утром на отдельных участках дорог - гололедица.-0-