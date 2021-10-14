Мобильные датчики сегодня будут контролировать скорость на 12 участках столицы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С полудня до полуночи мобильные системы будут фиксировать нарушения скорости на ул.Ваупшасова, 4/15, пр.Независимости, 131/2, пр.Партизанском,75, ул.Орловской, 80, пр.Пушкина, 55, ул.Притыцкого, 60/5, ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь и ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским, где установлено ограничение движения в 60 км/ч. Также в этот период под контролем будут пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч) и 19-й км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 03.00 в обзоре датчиков контроля будет ул.Московская, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

В столичной Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-