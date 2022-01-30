Мобильные датчики сегодня будут контролировать скорость в 12 местах Минска

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики сегодня контролируют скорость в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12.00 до 24.00 датчики фиксируют скорость по пр.Независимости, 131/2; ул.Маяковского, 24; ул.Притыцкого, 60/5; пр.Партизанскому, 75; ул.Орловской, 80; пр.Пушкина, 55; ул.Кальварийской, 58/1; пр.Партизанскому, 8; пр.Дзержинского, 1Е; пр.Дзержинского, 3Б; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь. С 20.00 до 3.00 датчики будут контролировать скоростной режим по пр.Независимости, 45. Везде ограничение - 60 км/ч.
ГАИ информирует водителей о том, что не работают светофоры в районе дома №131 по пр.Независимости, на перекрестках Логойский тракт - ул.Калиновского, ул.Кальварийская - ул.Гусовского, пр.Победителей - ул.Радужная, ул.Немига - ул.Короля, Логойский тракт - ул.Лукьяновича.
Госавтоинспекторы призывают автомобилистов и пешеходов учитывать погоду (возможно обледенение проезжей части и тротуаров), быть внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД.-0-