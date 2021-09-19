Мобильные датчики сегодня контролируют скорость в 13 местах Минска

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики сегодня контролируют скорость в 13 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.30 до 19.30 - на пр.Жукова, 17; пр.Независимости, 45; пр.Партизанском, 8; ул.Орловской, 66; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь; ул.Ваупшасова, 4/15. Везде скоростное ограничение - 60 км/ч.

С 12.00 до 24.00 датчики будут работать на 41-м км МКАД (90 км/ч); 17-м км МКАД (90 км/ч); 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч); пр.Партизанском, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 - на ул.Московской, 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

"Просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - отметили в УГАИ.-0-