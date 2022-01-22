Мобильные датчики сегодня проконтролируют скорость в 12 местах Минска

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 12 местах столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 оборудование установят по пр.Независимости, 131/2; ул.Маяковского, 24; ул.Притыцкого, 60/5; пр.Партизанскому, 75; ул.Орловской, 80; пр.Пушкина, 55; ул.Кальварийской, 58/1; пр.Партизанскому, 8; пр.Дзержинского, 1Е; пр.Дзержинского, 3Б; ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь. Скорость также будет контролироваться с 20.00 до 3.00 по пр.Независимости, 45. Везде ограничение - 60 км/ч.

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия", - призывают госавтоинспекторы.-0-