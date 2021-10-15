Мобильные датчики скоростного контроля в Минске будут действовать на 11 участках

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня, 15 октября, мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Датчики скоростного контроля с 12.00 до 24.00 будут работать в следующих местах: ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч); пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч); пр.Партизанский, 75 (60 км/ч); ул.Орловская, 80 (60 км/ч); пр.Пушкина, 55 (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), 19-й км МКАД (90 км/ч); ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч); ул.Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); ул.Денисовская в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 соблюдение скоростного режима будет контролироваться на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-