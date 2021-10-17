Мобильные датчики в Минске контролируют скорость на 12 участках

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С полудня до полуночи мобильные системы будут фиксировать нарушения скорости на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), 19-м, 53-м, 41-м и 17-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 в обзоре датчиков контроля будут ул. Московская, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-