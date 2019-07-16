Мобильный аудиогид по памятным местам Слуцка создали к 75-летию освобождения города

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке создали мобильный гид по памятным местам военного времени. Аудиоэкскурсия подготовлена к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и размещена в бесплатном туристическом приложении izi.travel, сообщили БЕЛТА авторы проекта.

Экскурсия начинается от перекрестка улиц Ленина и Богдановича, где в июне 1941 года входящих в город нацистов встретила одинокая советская гаубица и ее бесстрашный расчет из двух человек. Потом слушателям предложат пройти до маслобазы, где в корпусе бернардинского монастыря был найден немецкий архив. Далее маршрут пролегает мимо электростанции на ул. Богдановича, где стоят дома, построенные в войну силами заключенных еврейского гетто. О самом гетто и его трагедии расскажут у мемориала на ул.Копыльской. Завершается экскурсия у памятника воинам-освободителям в сквере за Центром детского творчества.

Всего прогулка занимает около часа. В основу рассказов легли статьи краеведов и воспоминания случчан.

Также в аудиогиде есть четыре точки вне маршрута: можно будет узнать о первом гетто на территории 10-го военного городка, слуцком концлагере, Михайловской церкви и мемориальном комплексе на улице 14 Партизан. Чтобы найти экскурсию, нужно скачать приложение izi.travel и набрать в поиске Слуцк.

"Созданный маршрут - это не увеселительная прогулка по достопримечательностям, - отметили организаторы проекта. - Это тропа памяти, которую нужно сохранить как иммунитет от будущих войн и преступлений против человечества. Память о войне для случчан, как и всех белорусов, имеет огромное значение, ведь у каждой семьи есть своя история, связанная с военными годами. Мы надеемся, экскурсия будет интересна и взрослым, и молодежи, ведь в таком формате изучать историю города интереснее, чем за партой".

Слуцк был занят немцами на шестой день войны - 27 июня. Во время оккупации здесь были уничтожены десятки тысяч мирных граждан и военнопленных, разрушено почти 90% зданий, в районе сожжено 36 деревень. 30 июня 1944 года войска 1-го Белорусского фронта вытеснили захватчиков из города, население которого сократилось за время войны на две трети.

Аудиогид является некоммерческим и создан исключительно с просветительской целью. В апреле эта же команда выпустила обзорную экскурсию "10 тыс. шагов по Слуцку" по главным городским достопримечательностям.-0-