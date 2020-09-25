Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М10 до 10 октября

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница РФ с 25 сентября по 10 октября, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Система будет отслеживать ситуацию на 83-м км автодороги М10 в двух направлениях. Скоростные ограничения для легкового транспорта на этом участке - 100 км/ч, для грузового - 70 км/ч.

Автоматическая система будет фиксировать нарушения с 7.00 до 23.00.

"Госавтоинспекция призывает водителей не нарушать установленные скоростные режимы. Высокая скорость может привести к трагедии", - подчеркнула инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.-0-