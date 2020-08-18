Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М5 до 26 августа

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М5 Минск - Гомель до 26 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Датчик будет установлен на 291-м км автодороги и будет отрабатывать в двух направлениях - "Минск-Гомель" и "Гомель-Минск" - ежедневно с 7.00 до 23.00. На этом участке действует ограничение скорости 80 км/ч.

"Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного режима - наиболее частые причины ДТП. Согласно статистике, при увеличении скорости возрастает и тяжесть последствий аварий. К слову, не многие водители знают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени", - подчеркнули в ГАИ.-0-