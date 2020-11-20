Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М8 до 9 декабря

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильный датчик контроля скорости будет работать на магистрали М8 по 9 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Система контроля будет установлена на 343 км автодороги М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Приборы будут фиксировать превышения автомобилистами скоростных режимов в двух направлениях движения.

Как уточняют в ГАИ, на данном участке действует скоростное ограничение для всех видов транспорта - 60 км/ч.

Областная Госавтоинспекция призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению правил дорожного движения. В отделении по агитации и пропаганде напоминают, что в непогоду нужно ехать с включенным ближним светом фар, выбирать такую скорость и дистанцию, которые при необходимости позволят остановить авто.-0-