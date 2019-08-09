Мобильный духовно-просветительский православный фестиваль проводит Гомельская епархия

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Духовно-просветительский православный фестиваль пройдет в Гомельской епархии. Начнется он с мероприятий в Речице 10 августа, в его маршруте также Светлогорск, Жлобин и Гомель, сообщили БЕЛТА в Гомельской епархии.

Ожидается, что форум посетят представители соборов, подворий, монастырей и скитов из Беларуси, России, Греции, Сербии, Молдовы, Черногории, Узбекистана и других стран.

Духовно-просветительский православный фестиваль будет проходить в четырех городах Гомельской области. Первым его встретит райцентр Речица, где в городском дворце культуры и на других площадках с 10 по 17 августа жителей и гостей района ждет насыщенная программа. Как рассказали организаторы, после торжественного открытия фестиваля 10 августа в 12.00 состоится встреча иконы преподобного Серафима Саровского и начнется Крестный ход от часовни в честь Евфросинии Полоцкой к Свято-Успенскому собору.

Также в эти дни в райцентре запланирована насыщенная программа мероприятий, включая экспозицию передвижной просветительской выставки "Человеческий потенциал Отечества", просветительский проект "Батлейка", интеллектуальный турнир для молодежи "Фавор", встречи со священнослужителями, конкурс детского рисунка на асфальте и др. Во дворе городского ДК будет работать детская площадка, где самые маленькие гости смогут покататься на пони, попрыгать на батуте и провести время весело и с пользой.

Следующим фестиваль встретит Светлогорск: 19-25 августа цикл мероприятий пройдет в Светлогорском центре культуры. С 28 августа по 5 сентября в маршруте духовно-просветительского форума - Жлобин, где основным местом дислокации определен Дворец игровых видов спорта.

И завершит первый фестиваль 22-30 октября Гомель.

Во всех городах программы включают культурную, духовную, благотворительную составляющие, православную ярмарку, представленную монастырями и приходами православной церкви. Также будут проводится духовные беседы, лекции, демонстрация фильмов и мультфильмов, творческие встречи, выставки, концерты. Будет организована и работа детских площадок.

Цель мероприятия - возрождение и сохранение духовных ценностей, приобщение к православной культуре, а также нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения.-0-