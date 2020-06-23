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23 июня 2020, 17:23

Мобильный пункт питания и соцпомощи бездомным появится в Минске до конца года

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный пункт питания и социальной помощи для бездомных "Автобус добра" появится в Минске до конца года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила автор проекта Елена Миндлин.

Минчанка помогает бездомным уже более пяти лет. Сначала она просто подходила, спрашивала, чем может быть полезной, помогала найти жилье или восстановить документы. "Со временем я поняла, что в этом мое призвание, меня постоянно тянуло к этому. Ко мне стали присоединяться другие люди, которым я рассказывала о своей работе. Потом я решила, что нам нужна организация и какое-то средство передвижения: иногда приходилось прямо разрываться, когда надо и в больницу, и в милицию, и еду отвезти", - рассказала Елена Миндлин.

Девушка принялась искать подобные организации в других странах и наткнулась на "Ночной автобус" в Санкт-Петербурге. Она написала им письмо, где рассказала о себе. Россияне ответили: выслали подробную информацию о своей организации и описали, как начинали.

"Я решила попробовать. Зимой как раз наткнулась на рекламу конкурса Social Weekend и подумала, что готова сделать что-то серьезное. У нас не хватает такого проекта, который бы регулярно предлагал помощь и еду, организации, где человек мог бы проконсультироваться, что делать дальше, получить сопровождение в восстановлении паспорта и поиске работы", - считает активист.

Теперь в команде насчитывается семь человек. К слову, один из активных волонтеров - бывший бездомный, которому Елена Миндлин в свое время помогла. Предлагают помощь и другие, когда узнают об инициативе.

Сейчас команда ищет партнеров, которые бесплатно предоставляли бы еду. Речь о сотрудничестве со столовыми, кафе, ресторанами. Одежды хватает: люди передают много, часто пишут сами и привозят. Также уже нашлись двое медиков, которые согласны несколько раз в неделю выезжать и осматривать бездомных, делать перевязки. Налажено сотрудничество с территориальными центрами социального обслуживания населения и Красным Крестом.

Сейчас активисты рассчитывают на победу в конкурсе. "По нашим подсчетам, нам нужно Br13 тыс. Если мы выиграем, то автобус появится уже через три-четыре месяца, до конца года точно. В первую очередь надо купить автобус Ford Transit, переоборудовать его изнутри и красиво оформить снаружи, чтобы он стал узнаваемым. Сначала будем делать рейсы пару раз в неделю, при необходимости увеличим количество выездов", - поделилась планами Елена Миндлин.

Если команда не победит в конкурсе, идея все равно будет реализована: слишком многое уже сделано. "Мы уже собрали деньги на покупку больших термосов для горячего на 12 л и 25 л. Есть средства на первое время на обслуживание автобуса. Плюс появился спонсор, готовый помогать нам с топливом. Хочется довести дело до конца", - заключила она.-0-

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