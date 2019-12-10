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10 декабря 2019, 21:46

Модельный центр по профилактике травматизма откроют в 7-й детской поликлинике Минска

Фото ucmchs.ru
Фото ucmchs.ru

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модельный центр по профилактике травматизма откроют в 7-й городской детской поликлинике Минска, сообщила журналистам начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря ЮНИСЕФ в Минске на базе 7-й городской детской поликлиники будет открыт модельный центр. Это мини-квартира, в которой будет продемонстрировано, например, где должен стоять утюг, сковорода, как должны быть закрыты окна и двери. Ведь простой рассказ не так нагляден, как если родители придут в такой центр", - отметила Светлана Манышева.

В Минске профилактикой детского травматизма занимаются несколько лет. С этой целью, в частности, в роддомах действуют школы для беременных. К обучению привлекают не только будущих мам, но и отцов. С родителями работают и педиатры в поликлиниках.

Сегодня в Минске на базе 6-й городской детской клинической поликлиники прошла акция "Копилка здоровья". Детям и родителям рассказали про опасность проглатывания мелких предметов детьми дошкольного возраста. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД), который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Минздравом.

Профилактическое мероприятие проходило во время приема педиатров. Детям вручили свинки-копилки (как альтернативу для хранения мелких предметов), а родителям дали рекомендации по обращению с опасными мелкими предметами.-0-

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