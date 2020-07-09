Модернизация предприятий должна быть разумной - Турчин

9 июля, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Любому предприятию нужна модернизация, но она должна быть разумной. Такое мнение высказал журналистам председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня во время областного семинара-совещания в Копыле по развитию потребкооперации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бизнес должен развиваться согласно экономическим законам. В Копыле мы посетили рентабельно работающие предприятия, которые вышли на прибыль, имеют возможность вкладывать собственные средства в обновление своих основных фондов и получать результат. Много критиков есть, которые думают, нужна модернизация или не нужна. Пример Копыльского райпо показывает, что, безусловно, любому предприятию модернизация необходима. Вопрос только в том, что делать ее надо разумно. Сегодня без модернизации у предприятия нет будущего", - сказал Александр Турчин.

Что касается перспектив развития Копыльского райпо, то оно будет расширять зону своего действия, считает губернатор. "Конечно, есть определенные недостатки, например, уровень заработной платы на предприятии. Но, судя по настроению руководства, они понимают, что делать. Это не лозунги и не директивные заявления о том, что надо поднять зарплату и все. Копыль и Копыльский район под руководством председателя райисполкома - динамично развивающийся регион. И зарплата здесь будет расти. Уровень оплаты труда должен быть таким, чтобы квалифицированные кадры не думали уходить в другое место. Все просто и ясно. Коллектив есть, новые автолавки работают, техника обновляется. Это беспрерывный процесс. У потребкооперации района, очевидно, есть будущее", - заключил он.

Сегодня губернатор посетил скотоубойный пункт Копыльского кооппрома, магазин "Родны кут" райпо. В магазине он пообщался с местной жительницей. Пенсионерка рассказала, что ее все устраивает: ассортимент в магазине большой, пенсию повысили, можно даже помогать детям.

Александр Турчин также ознакомился с продукцией одного из пунктов общественного питания: ему продемонстрировали хачапури по-копыльски и угольные пельмени.-0-