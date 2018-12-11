Модернизация пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица" позволит сократить время таможенного контроля

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Полная модернизация локальных вычислительных сетей в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" повысит комфорт пересечения границы для перевозчиков и путешественников, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Замена оборудования позволит усилить безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу. "Благодаря модернизации будет сокращено время проведения таможенного контроля. Повысится его эффективность, что будет способствовать более комфортному пересечению границы перевозчиками и путешественниками, в том числе участниками II Европейских Игр", - отметили в таможне.

Установка новейших источников питания обеспечит защиту оборудования и бесперебойную работу пунктов пропуска в случае проведения ремонтных работ либо возникновения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения.

Модернизация предусмотрена проектом международной технической помощи "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". Он реализуется Гродненской региональной таможней совместно с Государственным таможенным комитетом и Подляским воеводством Польши по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Евросоюз направил на эти цели около 1 млн евро.-0-