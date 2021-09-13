Модернизацию 4 котельных завершают в Гомельской области

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К отопительному сезону в Гомельской области завершают модернизацию четырех котельных. О степени их готовности проинформировал сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Михаил Дайнеко, передает корреспондент БЕЛТА.

Инспекторы областного Госпромнадзора обследовали четыре модернизируемых котельных, отметил Михаил Дайнеко. Так, в Красновке Светлогорского района закончили устанавливать новое котельное оборудование, работающее на твердом топливе, проводится пусконаладка. В целом работы выполнены на 95%. В котельной в Старом Селе Ветковского района также установили котельное оборудование, монтируют газопровод. Завершить объект намерены до 27 сентября. В Рогачевском районе модернизируют две котельных - в населенных пунктах Заречье и Виков. Намеченный фронт работ планируют закончить к 20 сентября.

Гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский добавил: в этом году модернизировали и котельную в Велетине Хойникского района - ее вводят в эксплуатацию. По информации гендиректора, в целом в области к отопительному сезону созданы запасы древесного топлива (108% к запланированному), щепы (110%).

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что необходимо уже сейчас подойти к вопросу модернизации котельных на следующие сезоны. Дмитрий Згурский сообщил, что до 2025 года в регионе по программе Всемирного банка планируют модернизировать 10 объектов: по два в Мозырском, Гомельском, Добрушском районах, по одному - в Калинковичском, Лельчицком, Петриковском, Речицком.

При обсуждении подготовки к осенне-зимнему периоду начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский обратил внимание: важно обеспечить и пожарную безопасность в домах тех людей, которые относятся к группам риска. По его словам, из выявленных нарушений правил эксплуатации печного отопления устранено 93%, по электроустановкам - 94%.

Сергей Дичковский напомнил, что в районах должен быть создан неснижаемый запас горюче-смазочных материалов для ликвидации ЧС. Особое внимание стоит уделить обеспечению электроэнергией сельскохозяйственных объектов во время отключений при ЧС, приобретению оборудования для устойчивого функционирования организаций и жизнедеятельности людей при ЧС, заготовке песко-соляной смеси, подготовке снегоуборочной техники и другим важным нюансам.-0-