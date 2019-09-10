10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизацию Национального аэропорта Минск планируют завершить в 2020 году. Об этом в интервью газете
Вице-премьер отметил высокую интенсивность воздушного транспорта в аэропорту. Ежегодный прирост пассажиропотока составляет примерно 15-20%. "Наш Национальный аэропорт рассчитан на 6 млн пассажиров. Пиковая загрузка в сезон уже превышена, поэтому сейчас проводим модернизацию аэропорта. Планируем в следующем году завершить. Это позволит обеспечить комфортное пребывание пассажиров в аэропорту", - сказал Владимир Кухарев.
В ближайшее время, по его словам, должно начаться строительство нового терминала. Кроме того, сейчас готовится проект по ремонту первой взлетно-посадочной полосы. Завершить эти ремонтные работы также планируют в будущем году.-0-