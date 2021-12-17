Модернизированное предприятие по выпуску торфобрикета открыли в Пуховичском районе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированный торфобрикетный завод "Сергеевичское" УП "Мингаз" открыли сегодня в поселке Правдинский Пуховичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, генеральный директор производственного РУП "Мингаз" Вадим Шолоник.

"Решили объединить два праздника: завершение комплексной модернизации производства и 55-летие со дня образования предприятия. Проект его реконструкции был реализован в рамках отраслевой программы по модернизации торфяных производств, принятой на уровне Министерства энергетики. Она затрагивает развитие всех торфопредприятий страны и нацелена на внедрение современных технологий, подготовку полей добычи торфа, расширение номенклатуры и рынков сбыта. Реализация таких проектов - вклад в укрепление энергетической безопасности страны и развитие небольших регионов", - сказал Виктор Каранкевич.

За пять лет в рамках программы планируют добыть около 11 млн т торфа, из которого будет изготовлено 6,5 млн т продукции. Предусматривается подготовка 3,7 тыс. га новых торфяных полей.

В свою очередь Александр Турчин отметил, что реализация проекта по модернизации производства в поселке Правдинский затронула сразу несколько стратегических направлений нашей страны. "Это развитие небольших населенных пунктов. Большие градообразующие предприятия развивают местность, дают ее жителям хорошую работу с достойной заработной платой. Помимо этого, здесь используют наши природные ресурсы. Их применяют как внутри страны, обеспечивая торфобрикетом население и цементные заводы, а также поставляют его на экспорт. Эти составляющие позволяют предприятию уверенно смотреть в будущее, сегодня обсуждали планы на перспективу", - сказал губернатор.

Реконструкция предприятия проводилась в несколько этапов с 2012 года. Ремонт выполнили на каждом участке завода. Здесь модернизировали все технологическое оборудование и внедрили автоматизацию процесса производства. Это позволило существенно снизить удельные расходы энергоносителей на единицу продукции, улучшить качество производимой продукции. На территории также обновили административно-бытовой корпус.

Завод "Сергеевичское" - крупное предприятие торфяной отрасли. Производственная мощность завода - 80 тыс. т брикетов в год. Сырьевая база предприятия находится на торфяном месторождении Гала-Ковалевское в 10 км от производственной зоны.

За 11 месяцев текущего года предприятием добыто 121 тыс. т фрезерного торфа, произведено 65,9 тыс. т торфобрикета. На производстве работает более 180 человек.-0-