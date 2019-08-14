Модернизированное производство стеклотары откроется 16 августа в Елизово

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале ОАО "Гродненский стеклозавод" в поселке Елизово (Осиповичский район Могилевской области) 16 августа откроется модернизированное производство стеклотары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры.

Здесь впервые в Беларуси освоена технология, которая позволит выпускать облегченную стеклянную упаковку со снижением веса готовых изделий до 20%. Продукция будет иметь статус инновационной и импортозамещающей. Первую партию тары с новой линии отгрузят на следующей неделе, портфель заказов расписан до конца года, отметили в пресс-службе.

Техническое перевооружение завода выполнено менее чем за два месяца, что соответствует мировой практике для данного вида работ. Модернизация позволила увеличить производительность оборудования и срок эксплуатации стекловаренной печи, а также снизить энергозатраты.

Стекольный завод в поселке Елизово основан в 1913 году. Предприятие относится к группе многофункциональных стекольных компаний, является одним из крупнейших производителей бесцветной стеклянной тары на территории страны. В 2018 году имущественный комплекс завода был выкуплен Гродненским стеклозаводом для его дальнейшего развития.-0-