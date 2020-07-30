Модернизированные птичники "Белоруснефть-Особино" вдвое увеличат мощности по производству мяса

30 июля, Буда-Кошелевский район /Корр. БЕЛТА/. Обновленные птичники открыли после модернизации на РУП "Белоруснефть-Особино", передает корреспондент БЕЛТА.

К масштабному обновлению комплекса из четырех птичников, фактически возведению с фундамента, приступили по поручению Президента Беларуси. Глава государства обратил внимание на развитие птицеводства в Гомельской области. Год назад во время рабочей поездки в Ветковский район он посетил производственный цех "Новоселки" птицефабрики предприятия "Белоруснефть-Особино". Одним из его поручений было наращивать мощности по производству мяса птицы.

Основная производственная площадка находится в агрогородке Коммунар Буда-Кошелевского района. Комплекс включает более 30 птичников. Реконструкцию четырех из них начали в феврале. Принципиальное новшество при модернизации - клеточное содержание бройлеров. Преимущество такого подхода - возможность выращивать больше птицы на той же площади. "Старые помещения предусматривали напольное содержание птицы и вмещали 24 тыс. пернатых. В современных разместится примерно вдвое больше. Это позволит увеличить мощности по производству мяса птицы с 1468 т до 3278 т", - рассказал директор предприятия "Белоруснефть-Особино" Евгений Лукомский.

Новые клетки размещены в несколько ярусов. Для их обитателей созданы комфортные условия. Итальянское оборудование поддерживает необходимый микроклимат. Компьютерные технологии контролируют влажность, температуру и объем корма. Для цыплят разного возраста создается оптимальная среда.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поблагодарил нефтяников, работников сельского хозяйства и строителей за достойный объект. "Инвестиции в сельское хозяйство - это развитие районов и Гомельской области в целом, новые рабочие места, достойная заработная плата, передовые технологии, рентабельность производства", - подчеркнул он.

Сегодня "Белоруснефть-Особино" ставят в пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании. С 2005 года объем производства мяса птицы здесь вырос в пять раз.

"Белоруснефть-Особино" - одно из валообразующих предприятий в регионе по производству птицы (60%), занимается выращиванием зерна, рапса и работает по принципу замкнутого цикла. Входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в стране.

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В Гомельской области строят и модернизируют 55 сельхозобъектов В этом году планируется ввести в эксплуатацию три крупных объекта. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей уверен, что важные объекты, в том числе в сельском хозяйстве, будут открываться и дальше.