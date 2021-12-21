Модернизированный комплекс погранзаставы "Усохская Буда" открылся в Добрушском районе

Генеральный директор ОАО "Гомельпромстрой" Станистав Сильченко и начальнику погранзаставы Евгений Шишко с символическим ключом от новой заставы

21 декабря, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе сегодня открылся модернизированный комплекс пограничной заставы "Усохская Буда", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо подчеркнул, что новый комплекс - современный и оснащен по последнему слову науки и техники. Охраняемый участок на всем протяжении оборудован сигнализационным комплексом, который в режиме реального времени передает дежурному по заставе сигнал о нарушении государственной границы. Установленные при модернизации цифровые системы связи обеспечивают своевременный обмен информацией. Все это позволяет пресекать попытки нарушения законодательства о государственной границе, обеспечивает необходимый уровень пограничной безопасности.

Анатолий Лаппо

Анатолий Лаппо отметил: в целом в этом году в стране ввели четыре новых комплекса. Это пограничные заставы "Глушкевичи" (Лельчицкий район), "Орехово" (Малоритский район), "Глыбоцкое" (Гомельский район) и "Усохская Буда".

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что в преддверии Нового года открытие обновленного комплекса заставы стало одним из замечательных событий. "Государство делает все для надежной защиты границы, создает необходимые условия не только для службы, но и быта солдат", - подчеркнул он.

Геннадий Соловей

После капитального ремонта комплекса зданий и сооружений, в которых ранее была базовая школа, создано современное подразделение границы с комфортными условиями для военнослужащих. Например, увеличено количество служебных и спальных помещений, есть спортивный и тренажерный залы с необходимым инвентарем.

"Смею заверить, что в любое время суток, в любую погоду мы готовы охранять государственную границу на вверенном нам участке", - сказал начальник погранзаставы Евгений Шишко.

По словам военнослужащего Павла Исаенко, обновленная застава - дом, в котором уютно, красиво и комфортно. "Это дом, в который хочется возвращаться после наряда", - поделился он.

Пограничная застава "Усохская Буда" сформирована и приступила к охране государственной границы с Украиной в 2014 году. Протяженность охраняемого заставой участка государственной границы составляет около 20 км, который демаркирован и обозначен на местности пограничными знаками. Только за последние три года на участке ответственности заставы были задержаны 34 нарушителя законодательства о госгранице.

На участке заставы созданы две добровольные дружины - местные жители оказывают существенную помощь в охране государственной границы. В школах деревни Нивки и горпоселке работают отряды юных друзей пограничников.-0-