Модернизированный стадион открыли в Ленинском районе Минска

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Ленинском районе сегодня торжественно открыли модернизированный межшкольный стадион. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении по образованию администрации Ленинского района.

Объект разместился на ул. Я. Лучины, 40. Решение о реконструкции стадиона было принято в связи с тем, что он находится вблизи двух учреждений образования, на постоянной основе его посещают около 2,5 тыс. детей. "Первым учреждением образования, которое было построено в Лошице, стала гимназия №40, но тогда она была средней школой №222. Рядом с ней был возведен простой стадион с футбольным полем и беговой дорожкой. Спустя время рядом появилась средняя школа №24. Получилось, что учащиеся двух учреждений начали посещать это место. Решили его реконструировать и модернизировать, чтобы дети проводили уроки физической культуры и здоровья в комфорте. На стадион во внеурочные часы также могут приходить все желающие", - рассказали в управлении.

После реконструкции на стадионе появились три новые осветительные мачты, территория оборудована камерами видеонаблюдения. На футбольном поле - искусственное покрытие. С двух сторон оно ограждено высокой сеткой, чтобы отделить его от других спортивных площадок. Здесь также разместились зоны для занятия воркаутом, тренажеры, современные прыжковые ямы, беговая дорожка. Зрительные места рядом со спортивными площадками накрыты поликарбонатной крышей. На территорию стадиона можно попасть на инвалидной коляске по специальному пандусу.

Реконструкция стадиона проведена в течение 3 месяцев.-0-

Открывают стадион директор СШ N24 Татьяна Струк, директор гимназии №40 Игорь Бобков, председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, глава Администрации Ленинского района Минска Роман Мельник

Фото Рамиля Насибулина