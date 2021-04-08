Модернизировать шиферное производство планируют на заводе "КМБ-Восток" в Кричеве

8 апреля, Кричев /Корр. БЕЛТА/. На ООО "КМБ-Восток" в Кричеве планируют модернизировать шиферное производство. Об этом во время рабочего визита помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка рассказал директор предприятия Станислав Сиваков, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализация крупного проекта запланирована на 2021-2023 годы. "Предусматривается создание производства новых фиброцементных кровельных материалов, а также строительство новой технологической линии по производству панелей для фасадов и внутренней отделки помещений. Планируется выпуск новых видов продукции: римская черепица трех типов, сланцевая черепица, еврошифер и евросайдинг трех видов. Вся эта продукция будет выпускаться в широкой цветовой гамме и реализовываться на рынках стран не только СНГ, но и Евросоюза", - отметил Станислав Сиваков.

Инвестиции составят Br22 млн, из них 20% - собственные средства предприятия, 80% - кредитные ресурсы Банка развития. Проект позволит создать дополнительно рабочие места, расширить рынки сбыта и увеличить валютную выручку.

Помощник Президента - инспектора по Могилевской области Леонид Мартынюк и председатель Кричевского районного исполнительного комитета Андрей Седуков

"Проект делится на два этапа. Первый - необходимо привести в надлежащий вид помещения и сооружения. Вторая часть - непосредственная модернизация производства, установка новой линии и покрасочного цеха. Все это позволит сделать нашу продукцию более востребованной, - отметил директор "КМБ-Восток". - Появление новых линий позволит нам создать еще около 20 новых рабочих мест. Для реализации проекта необходимо решение межведомственной комиссии, она уже работает. Мы же не собственники этих помещений, а арендаторы. Потому ждем решения собственника и готовы приступать к работе".

Частное предприятие ООО "КМБ-Восток" было основано в 2017 году, оно арендует производственные площади и технологическое оборудование у "Кричевцементношифера". Основной вид продукции - листы асбестоцементные (шифер). Здесь трудятся около 130 человек.

Леонид Мартынюк также ознакомился с техническими процессами СООО "ЦСП БЗС", где производят цементно-стружечные плиты.

"Кричевский район развивается не только как сельскохозяйственный - мы видим здесь ряд крупных промышленных производств, которые вносят свой вклад в пополнение бюджета, организацию рабочих мест и достойной оплаты труда работников. Безусловно, всестороннее развитие всех отраслей народного хозяйства в районе вносит свой вклад в экономическое развитие всего Могилевского региона", - отметил Леонид Мартынюк.-0-

СООО "ЦСП БЗС"

Председатель Кричевского районного исполнительного комитета Андрей Седуков, помощник Президента - инспектора по Могилевской области Леонид Мартынюк и директор СООО "ЦСП БЗС" Юрий Ларин

СООО "ЦСП БЗС"

Фото Олега Фойницкого

Мартынюк: у нас есть все для проведения успешной посевной, важно грамотно использовать ресурсы