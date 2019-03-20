Могилев и Бобруйск примут республиканскую олимпиаду по четырем учебным предметам

20 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по четырем учебным предметам пройдет 25-29 марта в Могилеве и Бобруйске, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

В Могилевском профессиональном электротехническом колледже пройдет заключительный этап 35-й юбилейной республиканской олимпиады по белорусскому языку и белорусской литературе. Участниками интеллектуальных состязаний станут около 120 учащихся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования со всех областей республики, Минска, а также представители Польши.

Торжественная церемония открытия республиканской олимпиады состоится 25 марта в 16.00 в областном центре творчества, а закрытие и торжественное награждение победителей - 29 марта в 10.00 в электротехническом колледже.

Бобруйск примет более 70 участников республиканской олимпиады по всемирной истории и истории Беларуси. Местом проведения соревнований выбрана СШ №34. Ребят ждет и обширная культурная программа: знакомство с достопримечательностями города на Березине, посещение театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича, краеведческого музея, мемориального комплекса "Курган Славы" в деревне Сычково, а также Бобруйской крепости.-0-