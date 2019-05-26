Могилев примет международную спартакиаду среди ветеранов спортивных организаций

26 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. VI Международная спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта, посвященная 100-летию со дня образование БССР, пройдет 29-30 мая в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в управление спорта и туризма облисполкома.

В состязании примут участие более 120 спортсменов в составе 10 сборных команд из Могилевской, Гродненской, Брестской, Витебской, Гомельской, Минской областей, а также дружины Минска, Белорусского государственного университета физической культуры, гости из Московской области и Литвы. Им предстоит побороться за победу в нескольких видах программ: шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, бильярд, летнее многоборье "Здоровье" (бег, плавание, прыжки в длину, подтягивание на перекладине, стрельба из пневматического оружия).

Спартакиада пройдет на пяти спортивных объектах Могилева. Состязания примут стадион "Спартак", тир БФСО "Динамо", "Дом Спорта", областная СДЮШОР по шашкам и шахматам, бильярдный клуб "Ардезит". Торжественная церемония открытия состоится 30 мая в 9.45 на стадионе "Спартак".

Организаторами спартакиады выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусское общественное объединение "Ветераны физической культуры и спорта", Центральный комитет Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, управление спорта и туризма Могилевского облисполкома совместно с Могилевской областной организацией Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта".-0-