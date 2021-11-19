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19 ноября 2021, 13:38

Могилев принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2021"

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2021". Масштабные празднования развернулись во Дворце культуры области, а также на прилегающих к нему площадках, где собрались лучшие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник стартовал с выставки-ярмарки "Народныя брэнды Магілеўшчыны", которая собрала более 30 участников из всех районов области, Могилева и Бобруйска. Торговля представлена в форме конкурса сельских подворий с презентацией достижений регионов. Тематика оформления площадок у каждого своя. Например, на белыничском подворье развернулось "Свята хлеба", бобруйском - "Свята бульбы", глусском - "Свята ягад і грыбоў", климовичском - "Свята мёда", хотимском - "Свята льна". Везде выступали творческие коллективы районов.

Состоялись также областной смотр-конкурс "Лепшы дажынкавы падворак" и региональный конкурс "Дажынкавы сноп", конкурс караваев урожая 2021 года, выставка сельскохозяйственной техники и спецтехники МЧС с показательными выступлениями спасателей, организованы тематические площадки учреждений образования и спорта.

Во время фестиваля-ярмарки прошла церемония награждения победителей ежегодного областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых в 2021 году. Лучших аграриев чествовали в малом концертном зале Дворца культуры. Победителями трудового состязания среди районов стал Шкловский район, второе место досталось Белыничскому, третье - Могилевскому. Каждый из них получил диплом и денежное вознаграждение в размере Br500, Br300 и Br200 соответственно.

Лучшими сельскохозяйственными организациями - производителями сельскохозяйственной продукции по итогам соревнований стали ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевского района - 1-е место, СП "Газовик-Сипаково" Шкловского района - 2-е место и ОАО "Александрийское" Шкловского района - 3-е место. Кроме того, в сфере АПК области названы лучшие главные агрономы и инженеры, старшие комбайнеры и комбайнеры среди работающих не менее 1 года и среди молодежных экипажей, водители транспортных средств, а также операторы зерносушильных установок.

"В агропромышленной сфере трудятся почти 30% жителей нашего района, - сказал председатель Шкловского районного исполнительного комитета Леонид Камко. - Высокий результат, которого достиг регион на областном уровне, - результат слаженного труда людей на местах. Несмотря на погодные условия и другие обстоятельства, они обеспечили продовольственную безопасность района и внесли весомый вклад в хлебный каравай всей Могилевской области. За это им почет и огромная благодарность".

По словам Леонида Камко, первоочередное значение в достижении высоких результатов на уборке урожая сыграла посевная кампания. Важно было все: от ухода за посевами до внесения удобрений. "Факторов, влияющих на урожайность, много, - подчеркнул он. - Во время страды мы старались минимизировать потери и в короткие сроки провести все полевые работы. Результатом уборочной кампании этого года для района стал намолот в 101 тыс. т зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы. В следующем году точками роста показателей по зерновым станет увеличение сева озимых: если в прошлом году было посеяно почти 17,2 тыс. га, то в этом уже более 22 тыс. га".

В Шкловском районе насчитывается 11 сельскохозяйственных организаций и 41 крестьянско-фермерское хозяйство. Средняя зарплата за январь - октябрь этого года в сфере АПК района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 11% и составила почти Br1,07 тыс.-0-

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