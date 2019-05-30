Могилев принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр

30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На мемориальном комплексе "Буйничское поле" в Могилевском районе состоялась торжественная встреча эстафеты "Пламя мира" II Европейских игр. Более тысячи горожан пришли сюда поприветствовать и поддержать факелоносцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков эта эстафета начинается именно здесь - на святом для всех могилевчан месте, - отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - Буйничское поле для нас - это символ беспримерного мужества и подвига во имя Великой Победы. "Пламя мира" является не только предвестником масштабного спортивного форума, но и напоминает нам, что над нашей страной мирное небо".

Выступает председатель Могилёвского горисполкома Владимир Цумарев

Мэр Могилева заметил, что сегодня для жителей города очень волнующий момент. Ведь огонь Европейских игр, преодолев более 7 тыс. км, добрался и до города на Днепре. Высокой чести его пронести по родной земле в числе факелоносцев удостоены знаменитые земляки. Факел с огнем Европейских игр побывает во всех знаковых местах города. Маршрут эстафеты проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность областного центра, его богатую историю и главные достопримечательности. "Пламя мира" будет путешествовать по городу всего один день, но объединит тысячи заслуженных людей города, - обратил внимание мэр. - 25 могилевчан готовятся принять участие в масштабных спортивных состязаниях. Все они имеют чемпионский характер, и нет никакого сомнения, что своими достижениями они впишут яркую страницу в историю Европейских игр".

Владимир Цумарев пожелал всем счастья, благополучия и доброго пути эстафете "Пламя мира". Хранители огня передали его 58-му факелоносцу - солистке группы IOWA Екатерине Иванчиковой, которая пронесла главный символ Европейских игр до мемориального камня Константину Симонову. Передавая факел известному белорусскому художнику Виктору Ольшевскому, она отметила, что для нее почетно начать движение в Могилеве и сам факт участия в эстафете. По ее мнению, грядущее масштабное спортивное событие и те мероприятия, которые ему предшествуют, объединяют и сплачивают людей, позволяют завязать новые контакты, укрепить дружбу, открыть миру Беларусь. "Мы все становимся частью великой истории, меня переполняет чувство гордости за свою родину. И я стараюсь везде подчеркивать, что родилась на этой земле, именно здесь сформировался и раскрылся мой творческий потенциал. Что касается самих Европейских игр, то я еще не знаю, за кого конкретно буду болеть, но, несомненно, буду внимательно за ними следить, поскольку это событие для страны обещает быть ярким и незабываемым", - сказала Екатерина Иванчикова.

Екатерина Иванчикова (IOWA)

После "Буйничского поля" эстафета отправилась в зоосад, где совершила сафари по железной дороге до пристани на Днепре, откуда на пароходе огонь привезли в Могилев. В маршрут включены посещение двух крупных промышленных предприятий: "Могилевлифтмаша" и "Моготекса". Вторая часть программы начнется в 20.30 на площадке у лестничного марша возле каскадного фонтана в Подникольском парке Могилева. Факелоносцы пронесут пламя по улице Пионерской до кинотеатра "Родина". У площади Звездочета огонь будет ждать карета. В ней главный символ II Европейских игр проедет по улице Ленинской к площади Славы, где состоится концерт с участием звезд белорусской эстрады. Финалом этого дня эстафеты станет фейерверк.

Художник Виктор Альшевский

Передача огня художник Виктор Альшевский и тренер Владимир Шантарович

После Могилева "Пламя мира" отправится в Шклов, чтобы доставить огонь к городской ратуше, Ледовой арене и в агрогородок Александрия. В Горках запланировано посещение молодежного культурно-развлекательного центра "Амфитеатр", ботанического сада, Белорусской сельхозакадемии и центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.

Директор Могилевского агролесотехнического колледжа имени Орловского Георгий Малиновский

Факел побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, памятнике природы республиканского значения, а также мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" в Быхове и Чигиринском водохранилище. Финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области станет Бобруйск и Бобруйский район. Здесь символ II Европейских игр пробудет два дня. 3 июня после торжественной части на площади Ленина его пронесут по улицам города до "Бобруйск-Арены", а 4 июня факелоносцы посетят ОАО "Красный пищевик", "Белшину" и СПК "Гигант" в агрогородке Большие Бортники.

Александр Ильин

Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области, после Могилевской огонь II Европейских игр примет Гомельский регион.

Вместе с путешествием эстафеты "Пламя мира" по Беларуси продолжается и международная акция "Европейские забеги" благотворительного проекта #velcombegom. Это своеобразная составляющая II Европейских игр. Акция направлена на помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях. За 50 дней участникам предстоит пробежать рекордные 200 тыс. км. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные Вr200 тыс. Особенностью "Европейских забегов" станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций во время II Европейских игр.

Помочь детям может каждый. Для этого нужно: установить на мобильный телефон любое фитнес-приложение, выходить на пробежки по 30 июня, делиться результатами на своей страничке в социальных сетях, публикуя скриншоты фитнес-приложения с хэштегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.

Акция "Европейские забеги" проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма и Паралимпийского комитета.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото Олега Фойницкого