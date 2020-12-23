Могилев присоединился к акции "Память сердца"

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Могилева стала участницей республиканской акции "Память сердца" в областном центре. Акция стартовала на площади Славы, передает корреспондент БЕЛТА.

Учащиеся и студенты, представители работающей молодежи, органов власти, общественных объединений возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь же выложили зажженными лампадками слово "Память" и сердце как символ того, что подвиг предков не забыт.

"Этот проект - напоминание всем ныне живущим поколениям, что надо всегда помнить, благодаря кому мы живем. Мы можем растить детей, радовать друг друга в праздники, встречать очередной Новый год в кругу близких и не думать о войне. Мы должны об этом помнить и лишний раз обращать внимание, что нашим цветам и нашим лампадкам место у таких обелисков и памятников, где покоятся настоящие герои", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

После этого молодые люди вместе с участниками автопробега "За любимую Беларусь" отправились на мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилевском районе, где почтили память погибших солдат. Затем в агролесотехническом колледже имени К.П.Орловского состоялся открытый диалог, где участники обсудили попытки фальсификации исторических фактов. "Гостями нашего открытого диалога стали старшеклассники, ветераны и историки. Они рассказали, какие события происходили во время войны на самом деле, как и какой ценой добывалась Победа, которой мы гордимся на протяжении 75 лет, - рассказала второй секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Анна Дашкевич. - Кроме того, мы поговорили, как сейчас пытаются исказить исторические факты, очернить светлую память о наших воевавших дедах и прадедах. Мы все уверены, что нельзя разъединять Беларусь - мы одна страна, одна нация, и мы не враги друг другу".

Как отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, с молодежью нужно вести честный диалог. "Когда мы убиваем историческую память, уничтожаем коллективную традицию поколений, мы создаем ситуацию, в которой все то, что вызывало гордость, начинает вызывать неприятие. Чтобы этого не допустить, необходимо честно разговаривать с молодежью. Когда им показываешь факты, они начинают задумываться, осознавать и сопоставлять их, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Нацизм и все, что с ним связано, относится к человеконенавистнической идеологии. И ее существование нельзя допускать, в этом вопросе не может быть альтернативы и плюрализма".-0-

Фото Олега Фойницкого