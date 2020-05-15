Могилевчан приглашают к участию в фотоконкурсе "Мое счастливое детство"

15 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве открыт прием заявок на открытый дистанционный конкурс фотографий "Мое счастливое детство", посвященный Международному дню защиты детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в могилевском Дворце культуры области.

Фотоконкурс проводится по четырем номинациям: "Надо же, так похожи!", "От улыбки станет всем светлее", "Пока жизнь беззаботна", "Маленькие друзья" (фото детей с животными). На творческое соревнование можно предоставлять портреты, семейные снимки, репортажи и даже фотоколлажи. От каждого участника принимается не более трех работ.

"Накануне 1 июня мы предлагаем участникам конкурса поделиться лучшими фотографиями своих детей: веселыми, необычными, в кругу большой и дружной семьи или близких друзей, с любимыми животными, на фоне удивительных пейзажей, - отметили собеседники. - Главное, чтобы они отражали необъятный мир маленького человека и популяризировали семейные ценности".

Срок подачи заявок - до 31 мая. Снимки направляются в электронном варианте на e-mail: fotokonkeurs-dko@tut.by. Также фотографию можно принести лично в оргкомитет конкурса по адресу: г.Могилев, пр.Пушкинский, 7, каб. 202.

Подведение итогов состоится 2 июня. В каждой номинации жюри определит по три победителя, которых отметят памятными дипломами. Лучшие работы войдут в итоговую экспозицию и будут представлены в электронной фотогалерее на официальном сайте Дворца культуры области.-0-