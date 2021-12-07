7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчан приглашают поучаствовать в акции "#ЗарядкадляДедаМороза", рассказали корреспонденту БЕЛТА в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

"Для участия необходимо до 27 декабря выполнить несколько несложных условий, - отметили в отделе. - Во-первых, сделать фото или записать на видео выполнение своего любимого физического упражнения (приседание, отжимание, бег, набивание мяча и пр.) Во-вторых, разместить видеоролик или серию фотографий на своей странице в социальных сетях Instagram или VK с хештегом #ЗарядкадляДедаМороза. В-третьих, в кадре обязательно должен присутствовать любой новогодний атрибут: украшенная елка, новогодняя одежда, тематические игрушки".

По словам организаторов, профиль участника должен быть открыт. Итоги акции подведут 28 декабря. Первые 100 счастливчиков получат памятные подарки. Среди всех участников, выполнивших условия акции, будут определены 5 победителей. Известные могилевские спортсмены наградят их призами отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома.-0-