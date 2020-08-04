Могилевчанам предлагают обучиться на водителей троллейбусов с гарантией трудоустройства

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчан приглашают на обучение по специальности "водитель троллейбуса" с гарантией трудоустройства в филиале "Троллейбусный парк №1" ОАО "Могилевоблавтотранс". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Марина Снытко.

"В городе появилась большая потребность в людях этой профессии. Поэтому было решено организовать обучающие курсы. Срок обучения - 5 месяцев, - отметила Марина Снытко. - Занятия начнутся с 24 августа".

Во время обучения выплачивается стипендия в размере до 3 базовых величин (1БВ - Br27) и предоставляется право получения материальной помощи. Для иногородних, которые заинтересовались обучающими курсами, организуют проживание в общежитии.

"Продолжается набор и на другие специальности. Это "слесарь по ремонту автомобилей", "повар", "продавец", "слесарь-сантехник", "швея", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", - рассказала начальник управления.

Дополнительную информацию можно получить в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома по телефонам: 8 (0222) 41-88-10, 8 (0222) 76-89-82 и 8 (0222) 41-88-37. По вопросам обучения необходимо обращаться по адресу: Могилев, ул.Космонавтов, 17 (каб. №15).-0-