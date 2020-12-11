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11 декабря 2020, 14:06

Могилевчане охотнее становятся донорами иммунной антиковидной плазмы

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11 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчане охотнее становятся донорами иммунной антиковидной плазмы. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части Могилевской областной станции переливания крови Светлана Петранис.

"Если в первую волну мы активно приглашали граждан, перенесших COVID-инфекцию, звонили им, то сейчас люди информированы и сами активно обращаются к нам в учреждение. Врачи подробно разъясняют, что для сдачи плазмы должны быть соблюдены определенные условия: диагноз должен быть установлен медицинской организацией и подтвержден лабораторно; после болезни должно пройти не менее двух недель, но этот срок может меняться в зависимости от тяжести течения заболевания. Обязательное условие для сдачи иммунной плазмы - наличие антител к коронавирусу, чем их больше, тем лучше", - сказала Светлана Петранис.

Областная станция переливания крови занимается заготовкой иммунной плазмы с мая текущего года. Донорами в основном становятся жители города в возрасте от 25 до 45 лет. На сегодняшний день проведено 103 донации, заготовлено почти 60 л антиковидной плазмы. От одного донора заготавливают 600 мл плазмы, процедура длится около 40 минут. Плазма проходит строгий инфекционный контроль и процедуру патогенредукции, после этого она может быть выдана стационарным учреждениям.

"Практически все доноры, которые один раз сдали плазму, готовы делать это повторно. Люди понимают значимость и необходимость этой процедуры. Доноры часто говорят, что после того, как сами перенесли болезнь, не могут остаться в стороне и помогают другим", - отметила Светлана Петранис.

Донором может быть не каждый. "Требования к здоровью донора чрезвычайно строги - перед сдачей плазмы человек проходит очень серьезный медицинский осмотр, сдает необходимые анализы. Для нас важно не навредить ни донору, ни реципиенту - человеку, которому в дальнейшем будет перелита плазма, - добавила Светлана Петранис. - Перед процедурой донор обязан соблюдать определенный режим. Вся необходимая и подробная информация размещена на нашем сайте, ее можно уточнить и по телефону".

На станции переливания соблюдаются все необходимые санитарные и противоэпидемические нормы для обеспечения безопасности сотрудников и доноров. "Безопасность людей - на первом месте. С появлением коронавирусной инфекции мы дополнили меры по профилактике распространения вирусных инфекций, - рассказала заместитель главного врача. - Посещение станции возможно только в маске. На входе наш сотрудник попросит обработать руки антисептиком, измерит температуру. Кроме того, мы регулярно обрабатываем и дезинфицируем помещения, поверхности, к которым чаще всего прикасаются люди".

Чтобы стать донором иммунной плазмы, желающие могут обратиться по адресу: г.Могилев, ул.Пионерская, 17, или по телефонам 8 (0222) 78-14-22, 8 (0222) 63-18-37, 8 (044) 592-05-20, 8 (029) 745-43-16.-0-

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