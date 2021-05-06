Могилевчане присоединятся к международной акции "Сад Памяти" 7 мая

6 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчане присоединятся к международной акции "Сад Памяти", которая пройдет 7 мая в парке Подниколье. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

"Участниками акции станут представители Россотрудничества, активная молодежь города и представители ветеранской организации Могилева. Все вместе мы высадим 30 саженцев сирени - белорусской и российской селекции", - рассказала Ирина Столярова.

Всего в акции планируют принять участие около 50 человек.

Акция стартовала в прошлом году в России. В первый год ее проведения к ней присоединилось 85 регионов Российской Федерации и более 50 стран. Ее цель - создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.-0-