7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчане с 8 по 28 февраля смогут ездить в троллейбусах по автобусному проездному и наоборот. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела энергетики и транспорта управления экономики Могилевского горисполкома Ярослав Васютенок.

"Такие меры приняты в связи с эпидемиологической обстановкой, - отметил он. - В областном центре наблюдается подъем заболеваемости, в том числе среди водителей общественного транспорта. Однако это не должно отразиться на графике работы автобусов и троллейбусов. В целях удобства пассажиров и обеспечения взаимозаменяемости любых видов транспорта в ближайшие 3 недели могилевчане смогут ездить в троллейбусах по автобусному проездному и наоборот".-0-