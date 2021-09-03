Могилевчанин уплатил Br29,7 тыс. подоходного налога: его расходы превысили доход

3 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин уплатил Br29,7 тыс. подоходного налога: его расходы на Br185,8 тыс. превысили доходы, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Нарушение выявила инспекция МНС по Ленинскому району Могилева при камеральной проверке. "Было установлено, что могилевчанин нес расходы в виде предоставления займов организациям, зарегистрированным в Российской Федерации, и на приобретение имущества без подтверждения источников доходов, - отметили в ведомстве. - В представленной декларации о доходах и имуществе в качестве источников доходов мужчина указал доходы от предпринимательской деятельности, возвраты займов организациями РФ, дарение денег близкими родственниками, продажи дикорастущей продукции".

Факты получения денег по займу, в качестве подарка от близких родственников и при продаже дикорастущей продукции не подтвердились. По итогам проверки с суммы превышения исчислен подоходный налог. Сумма поступила в бюджет полностью.-0-