Могилевчанка в день совершеннолетия впервые проголосовала за будущее страны

22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Валерия Жарикова отдала свой голос в первый день досрочного голосования на референдуме по Конституции. Девушку поздравляли всей комиссией - именно 22 февраля ей исполнилось 18 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

Учащаяся Могилевского государственного технологического колледжа Валерия Жарикова в день своего совершеннолетия пришла на участок для голосования. Несмотря на активную подготовку к празднованию дня рождения и непрерывные поздравления, девушка не смогла остаться в стороне от важного для всех белорусов политического события - проведения конституционного референдума.

"Сегодня впервые в жизни участвую в таком значимом событии для всей страны, как референдум, - отметила будущий технолог пищевых производств. - Очень ждала этого дня. Сегодня мне еще исполнилось 18 лет. Приятно, что от моего выбора зависит будущее страны. Сегодня для молодежи делается многое, и я это вижу. Государство дает нам базовый трамплин, гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Более того, у нашей молодежи есть самое главное: мирная и независимая страна с богатым культурным и историческим наследием. И от нас зависит все, чтобы сделать ее еще лучше".

Участок для голосования на референдуме №134, к которому относится Валерия Жарикова, расположен в фойе первого этажа общежития Могилевского государственного технологического колледжа. Здесь зарегистрировано почти 1,95 тыс. человек, в том числе 135 впервые голосующих. Из них 122 - учащиеся этого учреждения образования. В качестве памятного подарка для впервые голосующих участковая комиссия подготовила сувенирные пряники. Кроме того, каждому молодому человеку, который впервые отдаст свой голос, будет подписана персональная поздравительная открытка.

Всего в Могилеве насчитывается почти 5,8 тыс. впервые голосующих молодых людей.-0-