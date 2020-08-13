"Могилевхимволокно" работает при полной загрузке производства - заместитель гендиректора

13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. "Могилевхимволокно" работает при полной загрузке производства. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам Виталий Зеньков.

"Предприятие работает при полной загрузке производства. У нас трудится 5,3 тыс. человек, и все понимают меру ответственности, возложенную на коллектив. Мы ни на день не остановили производство, своевременно и в полном объеме выплачиваем заработную плату, - отметил Виталий Зеньков. - У нас слаженный и ответственный коллектив, который понимает, что в неспокойное время необходимо сохранять благоразумие".

По словам заместителя генерального директора, в первом полугодии могилевское предприятие сработало без убытков. На экспорт было поставлено товаров более чем на $74 млн, экспорт услуг за полгода составил свыше $2 млн. Всего на экспорт поставляется более 60% продукции в 30 стран. "Мы наращиваем объемы продукции. За 6 месяцев текущего года на 19% увеличился экспорт в натуральном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года. Темп роста основной продукции (волокно и нити) в текущем году составил более 138%, а общий объем производства в натуральном выражении превысил Br270 млн", - отметил Виталий Зеньков.

"Высокие результаты работы предприятия - заслуга всего коллектива. Ответственный и здравомыслящий подход сотрудников, грамотное руководство и умение правильно расставлять приоритеты - все это позволяет "Могилевхимволокно" не снижать темп работы", - подчеркнул Виталий Зеньков.-0-