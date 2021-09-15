"Могилевлифтмаш" в канун своего юбилея выпустил 375-тысячный лифт

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Могилевлифтмаш" в канун празднования своего 55-летнего юбилея выпустило 375-тысячный лифт, который будет смонтирован в Перми уже в октябре этого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам акционерного общества Антон Бельский.

"Наше предприятие позиционируется как лидер в лифтовой отрасли на всем постсоветском пространстве, - уточнил Антон Бельский. - Мы выпускаем широкую гамму пассажирских и грузовых лифтов - всего около 200 базовых моделей. Ежемесячно с конвейера сходит от 1,1 тыс. до 1,25 тыс. единиц продукции. Порядка 80% лифтового оборудования поставляется на экспорт. Основным торговым партнером предприятия на протяжении многих лет остается Россия. Сегодня активно развивается сотрудничество с Украиной, Казахстаном, Молдовой, Кыргызстаном, Грузией и Арменией. Загрузка производственных мощностей составляет более 90%".

Могилевское предприятие старается не упускать на территории страны ни одного тендера. Это стимулирует акционерное общество совершенствоваться и соответствовать необходимым требованиям рынка: быть более гибким, мобильным, коммуникабельным и ориентированным на потребности заказчика. Предприятие нацелено на то, чтобы удовлетворить любые запросы и предложения в плане технических характеристик.

"Многолетний опыт работы позволяет создавать надежные, безопасные и комфортные лифты, - подчеркнул заместитель гендиректора. - Порядка 60% всей продукции идет на новое строительство: могилевские лифты устанавливаются в жилых домах, промышленных и административных зданиях, на спортивных и социальных объектах. Тотальный контроль качества на всех этапах выпуска лифтового оборудования обеспечивается благодаря полному циклу производства на собственных площадях: от гайки до отлива деталей. Доля импортных составляющих не превышает 15-20%. Также бесспорный плюс - низкая стоимость обслуживания лифта в процессе эксплуатации, что серьезно не сказывается на кошельке жителей многоквартирных домов".

По словам Антона Бельского, постгарантийное и сервисное обслуживание лифтов также остается на уровне. Во многом это связано с пристальным вниманием к системе менеджмента качества и непрерывной поэтапной модернизацией производства. Только за 9 месяцев текущего года на закупку нового оборудования и текущий ремонт площадей инвестировано более Br13 млн.

"Одним из путей развития "Могилевлифтмаша" стало освоение выпуска новых видов продукции, - продолжил заместитель гендиректора. - Несколько лет назад завод начал производить поэтажные эскалаторы и траволаторы, что позволило выйти на новые рынки: поставлять продукцию бизнес- и торговым центрам, вокзалам и аэропортам. Затем на предприятии наладили выпуск парковок различного типа. Сейчас осваивается производство высокоскоростных лифтов. Также в планах освоение рынков дальнего зарубежья и стран Евросоюза. Мы видим в развитии этих направлений хорошие перспективы, так как традиционные ранки сбыта уже перенасыщены".

ОАО "Могилевлифтмаш" является одним из крупнейших предприятий в Восточной Европе, которое производит лифтовое оборудование и запасные части для ремонта, замены и модернизации физически изношенных лифтов, а также поэтажные эскалаторы, мачтовые строительные грузопассажирские подъемники, подъемники для маломобильных групп населения, роторную парковку. В состав холдинга акционерного общества входят также производство электродвигателей (бывший могилевский завод "Электродвигатель"), ОАО "Зенит" и ОАО "Завод "Ветразь". Общая численность работников составляет около 5,5 тыс. человек.-0-

Фото Олега Фойницкого