Могилевская фабрика мороженого: наша задача - системная организация производства и его развитие

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская фабрика мороженого нацелена на стабильную, четко выстроенную экономику предприятия и системную организацию производства, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора фабрики по коммерческим вопросам Алексей Сокол.

"Мы работали и будем работать в любое время года, развивать новые технологии и направления, чтобы предприятие приносило прибыль. Наша главная задача - это экономика предприятия и системная организация производства, своевременная уплата налогов и выплата заработной платы работникам. Обратный же путь, на который нас пытаются свернуть некие непонятные силы, - это замкнутый круг, который ведет в никуда", - сказал Алексей Сокол.

По его словам, на фабрике на постоянной основе работают 240 человек, и каждый дорожит рабочим местом. "Наше предприятие производит мороженное, творожные десерты и тестовые полуфабрикаты - слоеное тесто, круассаны, слойки. Эта продукция помогает предприятию продержаться на плаву в межсезонье. Отличительная особенность фабрики заключается в том, что у нас нет текучки кадров. Коллектив дружный, крепкий, люди коммуникабельные. У нас трудится много семейных династий, - отметил замдиректора. - В летнюю пору мы приглашаем поработать на нашем производстве студенческие производственные отряды. В этом сезоне их было пять. И это большое подспорье. Мы уже сегодня думаем о том, как заинтересовать ребят, чтобы они следующим летом для работы в студотряде выбрали именно нашу фабрику. Предприятие успешно развивает партнерские отношения с Россией, Казахстаном, Грузией. На подходе контракты с Китаем".

Алексей Сокол подчеркнул, что вчера на предприятии состоялась встреча члена Совета Республики, первого секретаря Центрального комитета БРСМ Дмитрия Воронюка с трудовым коллективом. "Наших работников интересовали пенсионные гарантии, предстоящая конституционная реформа, а также экология родного города, в частности Гребеневского водохранилища, которое мы, местные жители, называем Святым озером", - добавил он.-0-