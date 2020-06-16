Могилевская ГАИ запустила кулинарный конкурс в Instagram по теме безопасности на дороге

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Могилевской области объявляет конкурс "ПДД в тарелке" - кулинарный марафон на тему безопасности на дороге, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

"В течение месяца в аккаунте @gai.mogilev в Instagram будет проводиться кулинарный марафон. Все желающие смогут прислать фотографии блюд на тематику безопасности дорожного движения. Будет приветствоваться видео процесса приготовления", - рассказали в ГАИ.

Для участия в конкурсе необходимо приготовить блюдо на тему дорожной безопасности. Это может быть десерт, салат, либо любое другое несложное блюдо. "Так можно весело и в игровой форме повторить Правила дорожного движения всей семьей, что очень важно во время каникул", - отметили в Госавтоинспекции.

Чтобы стать участником нужно отметить @gai.mogilev на своих фото или прислать их в Direct аккаунта ГАИ. Авторы лучших работ получат полезные подарки от Госавтоинспекции.-0-