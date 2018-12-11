Могилевская гимназия и китайская школа подписали договор о сотрудничестве

11 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Гимназия №4 Могилева сегодня подписала договор о сотрудничестве с китайской средней школой "Зеленый сад" города Чанша (провинция Хунань), передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документов состоялось в актовом зале учреждения образования во время торжественной встречи делегации китайских школьников. Они прибыли в областной центр в рамках сотрудничества между Могилевом и городом Чанша (Китай). Юные китайские гости (учащиеся 4-5 классов) 11-14 декабря будут знакомиться с белорусской культурой и традициями, историей и достопримечательностями региона, помогут могилевским школьникам попрактиковаться в знании китайского языка.

"Мы договорились с администрацией китайской школы "Зеленый сад" об обмене информацией, достижениями и опытом по развитию системы образования, проведении совместных мероприятий, методической поддержке и совершенствовании преподавания и изучения китайского языка, культуры и традиций этой страны, - рассказал директор гимназии №4 Евгений Дуплевский. - Для нас это очень важно, поскольку в гимназии китайский язык изучается как полноценный учебный предмет. Такое сотрудничество поспособствует и более глубокому изучению культуры Китая, особенностей этой страны. А у могилевских гимназистов появится возможность полностью погрузиться в языковую среду, найти новых друзей в Китае."

Для гостей преподаватели и учащиеся гимназии провели интерактивную экскурсию по учреждению образования "Мы разные, но мы вместе!". Также сегодня их ждет светская вечеринка "Зажигай с друзьями!", а 12 декабря гимназисты подготовили для китайских школьников квест "Встречаем Новый год!". Затем они отправятся на экскурсию в экотуркомплекс "Николаевские пруды" Круглянского района. В программе также посещение музея МЧС, булочно-кондитерской компании "Домочай", Дворца графа Потемкина и новогодний бал в Кричеве, участие в спортивном празднике. Финальным аккордом поездки в Могилевский регион станет 14 декабря белорусско-китайская вечеринка "Друзьями быть здорово!".-0-