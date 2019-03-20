Могилевская и Джизакская область Узбекистана намерены развивать сотрудничество

20 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область и Джизакская область Узбекистана намерены развивать региональное сотрудничество. Такое намерение было высказано сегодня во время встречи первого заместителя председателя Могилевского облисполкома Николая Коротина с делегацией Джизакской области во главе с заместителем хокима по вопросам сельского хозяйства Махмудом Холбутаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Махмуда Холбутаева, это его первый визит в Могилевский регион, и он надеется, что встреча послужит импульсом для развития регионального сотрудничества и укрепления дружбы между народами Беларуси и Узбекистана. "Наша цель - изучение белорусского опыта и технологий в сфере развития скотоводства, производства мясо-молочной продукции, установление торгово-экономических связей, - отметил заместитель хокима. - В составе делегации руководители предприятий и фермерских хозяйств. Мы надеемся, что по итогам работы в области у нас появятся конкретные проекты для развития сотрудничества".

Узбекскую сторону интересует опыт могилевских аграриев по развитию крупно-товарного молочного производства, начиная от заготовки кормов, содержания скота, до племенного дела и переработки продукции. Им интересны возможности сотрудничества в отрасли рыбоводства с перспективой создания совместного научного центра. Также узбекские аграрии заинтересованы в закупке белорусской сельхозтехники и создании совместных производств по ее выпуску на территории Узбекистана. "У нас большой потенциал для развития сотрудничества и есть много взаимных интересов в других сферах, - сказал Махмуд Холбутаев. - К примеру, мы видим большие возможности для развития туризма. В Беларуси красивая природа и развитая туристическая инфраструктура, а Узбекистан природа щедро наградила разнообразием ландшафтов, где горячие пески пустынь соседствуют с потрясающими озерами, а бескрайние степи чередуются с зелеными оазисами."

В свою очередь Николай Коротин отметил, что Могилевская область открыта для взаимовыгодного диалога и развития всесторонних отношений с Джизакской областью. "Нам необходимо активнее работать по налаживанию и укреплению кооперационных связей между предприятиями, организациями и фермерами, - считает он. - Взаимный интерес огромный, намерений много. Мы должны их систематизировать и выстроить в долгосрочную программу сотрудничества, наполнив ее конкретными проектами как в экономике, так и сфере культурных и гуманитарных взаимоотношений. Это будет содействовать развитию регионов, укреплению дружбы между нашими народами".

Первый зампред пригласил узбекских гостей принять участие в ХI Международном инвестиционном форуме "Мельница успеха", который пройдет в областном центре 28-29 июня.

В программе визита узбекской делегации запланированы деловая встреча в Могилевском отделении БелТПП с представителями руководства организаций и бизнеса. Они также ознакомятся с Могилевским племпредприятием и посетят ОАО "Бабушкина крынка".-0-