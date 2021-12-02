Могилевская и Согдийская области намерены укреплять деловое взаимодействие предприятий

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко 1-3 декабря посещает Согдийскую область Таджикистана. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Таджикистане.
Виктор Денисенко 2 декабря принял участие во встрече делегации Могилевской области с председателем исполнительного органа государственной власти Согдийской области Раджаббой Ахмадзода. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Могилевской и Согдийской областей, а также в целом перспективы укрепления делового взаимодействия предприятий двух стран, в том числе в сфере промышленной кооперации.
Программой визита запланировано участие посла в таджикско-белорусском бизнес-форуме, посещение предприятий Согдийской области, встречи с ключевыми деловыми партнерами белорусских экспортеров.
В посольстве также проинформировали, что 1- 4 декабря проходит визит в Согдийскую область белорусской делегации во главе с заместителем председателя Могилевского областного исполнительного комитета Русланом Страхаром.-0-