Могилевская "Лента" отгрузила крупную партию погон для Генеральной прокуратуры Азербайджана

30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Лента" отгрузило первую крупную партию погон для Генеральной прокуратуры Азербайджана. Заказ составил почти 5 тыс. пар изделий, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора могилевского предприятия Артур Иванюшин.

"Наше предприятие выпускает погоны и ленты для погон для всех силовых структур и ведомств Беларуси, - отметил Артур Иванюшин. - Этот вид продукции мы также поставляем на экспорт. Изделия "Ленты" отличает высокое качество и эксплуатационные свойства. Например, наши конструкторы усовершенствовали способ крепления съемных погон на плече: они фиксируются небольшой кнопкой, что очень удобно в эксплуатации. Разработка запатентована и применяется с 2014 года. Она пользуется большой популярностью и спросом".

Азербайджанские погоны были съемными и нашивными, выполненными в светлых тонах. К слову, для ведомства разработаны новые виды генеральских погон. "В зависимости от звания на изделии необходимо было вышить от одной до нескольких звезд, - рассказала начальник швейного участка Наталья Макаренко. - Особенно сложно пришлось с генеральскими погонами, которые вышивались вручную от начала и до конца. На них были размещены восьмиконечные звезды особой формы и высоты для создания нужного объема. Для вышивки использовалась канитель 5-процентного золочения, которая также нарезалась вручную. Это был сложный и трудоемкий процесс, но наши мастера с ним справились на отлично".

Также среди преимуществ могилевской продукции военной тематики - использование в изготовлении погона вместо бязи прикладной ленты с неосыпающимися краями, что сохраняет достойный вид изделия на протяжении всего срока службы. Прочность и форму погону придают 2 внутренние вкладки. Верхняя сделана из ПВХ и защищает от деформации при попадании влаги. Для генеральских погон метанит на производстве заменили латунной проволокой со специальным покрытием, которая со временем не меняет цвет и не оставляет затяжек.

В целом в линейку стиля милитари входит порядка 20 наименований изделий: от брючных ремней и тактических поясов до погон и аксельбантов. К слову, аксельбанты стали выпускать на предприятии совсем недавно, около года назад. "Этот вид продукции изготавливается только вручную, чтобы обеспечить идеальный результат, - рассказали на предприятии. - Наши работники освоили эту технологию и удивляют своим мастерством. Сегодня мы выпускаем аксельбанты как для рядового, так и для генеральского составов: простые, золоченые, с одним или двумя наконечниками. В этом году мы отгружали их для Минской центральной таможни, белорусских войсковых частей, военторгов, а также Министерства обороны России".

По словам Артура Иванюшина, за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого темп роста экспорта товаров ОАО "Лента" составил 121,8%, или более $8,6 млн. Основным рынком сбыта продукции по-прежнему остается Россия - порядка 90% всех зарубежных поставок. "Могилевская продукция востребована в Грузии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Украине и Молдове, - уточнил заместитель генерального директора. - В числе покупателей из дальнего зарубежья - Литва, Латвия, Польша, Германия, США, Израиль, Венгрия".

ОАО "Лента" считается крупнейшим производителем текстильной галантереи в Беларуси. Предприятие является преемником Могилевской лентоткацкой фабрики имени 50-летия БССР. Акционерное общество выпускает текстильно-галантерейные и гардинные изделия, комплекты штор, медицинские перевязочные материалы.-0-

Фото Олега Фойницкого