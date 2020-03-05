Могилевская "Лента" выпускает за день до 15 тыс. четырехслойных медицинских масок

5 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевское предприятие "Лента" выпускает четырехслойные медицинские маски из сырья собственного производства. В день здесь шьют до 15 тыс. изделий, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела рекламы ОАО "Лента" Татьяна Сафроненко.

"На предприятии оборудовано несколько цехов, где шьют медицинские маски. Сейчас производим 15 тыс. четырехслойных масок в день. Такой вид изделий разрабатывали наши специалисты, они пользуются большим спросом у покупателей. Плотные медицинские маски обеспечивают защиту от микроскопических частиц, пыли, бактерий и вирусов. Они предохраняют от попадания в носоглотку пыльцы растений, что ощутимо уменьшает аллергические проявления. Кроме этого, в такой маске удобнее дышать, она не травмирует кожу лица", - рассказала начальник отдела.

"Лента" производит медицинский фиксирующий бинт с неосыпающимися краями, который и является основой медицинских масок. Для удобства они снабжены с двух сторон эластичной тесьмой, которую тоже делают на могилевском предприятии.

Как отметила Татьяна Сафроненко, у медицинских масок много преимуществ перед синтетическими, самое важное - они многоразовые. После 2-3 часов ношения их достаточно постирать, высушить и проутюжить. Допускается машинная стирка, но в бережном режиме.

Поставляются маски в лечебные учреждения и аптечную сеть.

ОАО "Лента" - крупнейший производитель текстильной галантереи и гардинных изделий на постсоветском пространстве. Продукция используется в швейной, трикотажной, обувной, электротехнической, мебельной, химической и других отраслях промышленности. Применение современных технологий производства позволяет предприятию выпускать высококачественную продукцию, которая достойно конкурирует на рынке стран СНГ и дальнего зарубежья. В ассортименте более 11 тыс. наименований: ленты, тесьма, шнуры различного назначения; текстильная галантерея для работников силовых структур; современные медицинские перевязочные материалы. Сейчас здесь трудятся 1 128 человек. -0-

Фото Олега Фойницкого