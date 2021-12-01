Могилевская "Лента" за 10 месяцев увеличила экспорт продукции более чем на 20%

1 декабря, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Могилевское ОАО "Лента" за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличило экспорт продукции более чем на 20%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора предприятия Артур Иванюшин.

"Рост экспорта товаров на предприятии за январь - октябрь текущего года составил 21,8%, или более $8,6 млн, - отметил Артур Иванюшин. - Основным рынком сбыта продукции по-прежнему остается Россия, доля которой занимает около 90% всех зарубежных поставок. Могилевская текстильная продукция также востребована в Грузии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Молдове и Украине. В числе покупателей из дальнего зарубежья - Литва, Латвия, Польша, Германия, США, Израиль, Венгрия. На внутренний рынок поступает 43% производимой продукции. Реализация товаров за 10 месяцев составила Br38,4 млн, или 110,5%".

В линейке продукции ОАО "Лента" насчитывается более 10 тыс. наименований, причем ассортиментный ряд постоянно расширяется. "Разрабатываются новые и совершенствуются старые образцы: изделия дополняются другими элементами, фурнитурой, частично изменяется дизайн, - уточнил заместитель гендиректора. - Мы ориентируемся на запросы и предпочтения наших заказчиков. Только за 9 месяцев 2021 года в производство внедрено около 330 рисунков новых изделий, а обновление ассортимента по всем видам продукции составило около 17%. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме за январь - сентябрь этого года - более 7% при задании 6%".

Акционерное общество выпускает текстильно-галантерейные и гардинные изделия, комплекты штор, медицинские перевязочные материалы, а также погоны и ремни. Например, медицинская линейка налажена с 2009 года. В числе последних новинок этой серии - кровоостанавливающий жгут турникетного типа (жгут с закруткой). Часть перевязочных материалов медицинского назначения закупается исключительно лечебными учреждениями. Однако продукция ОАО "Лента" широко представлена и в рознице. Так, среди самых востребованных аптечных товаров - эластичные самофиксирующиеся бинты, а также бинты с неосыпающимися краями. Медицинский ассортимент занимает более 20% от поставляемой на внутренний рынок страны продукции.

"Принципиально новым направлением для нас стал выпуск государственной символики, производство которой освоено на предприятии около полугода назад, - продолжил Артур Иванюшин. - Мы делаем всевозможные декоративные и отделочные ленты с официальной белорусской символикой, а также бутоньерки "Цветы Победы", ленточки "Разам", разнообразные флаги и флажки - уличные, кабинетные, настольные. В этой линейке насчитывается около 20 наименований продукции. К слову, в этом году мы уже реализовали 11,6 тыс. штук различных флагов и флажков на сумму более Вr86 тыс. Таким образом, в объеме производства самую большую ассортиментную группу занимают лентоткацкие изделия - 35%, плетельные - 19%, гардинные изделия и полотно - 18%, текстильная застежка контакт - 16%, медицинская продукция - 8,5%".

Текстильное предприятие продолжает наращивать объемы производства: за 10 месяцев текущего года выпуск промышленной продукции составил в фактических ценах Br32,2 млн, а темп роста к уровню прошлого года равен 110,5%. Предприятие работает прибыльно, что не только обеспечивает выполнение прогнозных показателей, но позволяет увеличивать зарплату работникам.

ОАО "Лента" - крупнейший производитель текстильной галантереи в Беларуси. Предприятие является преемником Могилевской лентоткацкой фабрики имени 50-летия БССР, основанной в декабре 1961 года. Сегодня здесь трудятся 925 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого